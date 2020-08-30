В центре Минска собираются митингующие, "поздравляя" Лукашенко криками "уходи"

В воскресенье, 30 августа, к центру Минска движутся протестующие на очередной антиправительственный митинг, им пытаются помешать силовики. Об этом сообщает TUT.BY в Telegram.

Колонна протестующих, на одной из центральных улиц Минска, заняла проезжу часть. Силовики заблокировали с двух сторон митингующих. Вскоре, другие участники акции зашли со стороны Октябрьской площади, так что уже правоохранители оказались в окружении.

К стенам КГБ стянули водомета и автобусы для разгона митингов. Когда техника двинулась на людей, силовики попытались задержать нескольких протестующих, в ходе чего произошла потасовка.

Ненадолго протестующие смогли прорвать кордон правоохранителей, но вскоре он был восстановлен. На данный момент в районе минского ГУМа заблокированными остаются несколько тысяч человек.

На проспекте Независимости в Минске силовики уже выстроились в цепочки. Вокруг них собираются митингующие, которые кричат "Уходи!".

Также на вышеупомянутом проспекту у парка Челюскинцев произошла стычка между ОМОНом и протестующими с бело-красно-белыми флагами. Силовики выбежали и автозака и забрали один из флагов. Они задержали как минимум одного человека.

Новая волна протестов в Минске проходит в день рождения Александра Лукашенко. В центр столицы, к площади Независимости, стянули несколько колонн спецтехники и автозаков, чтобы не дать митингующим провести еще одну акцию протеста.

В это же время, Лукашенко "тепло поздравил" президент России Владимир Путин и договорился с ним о встрече в Москве "в ближайшие недели". Кроме того, коллективы военных комиссариатов Гомельской области записали видео с поздравлениями Александру Лукашенко со словами "С днем рождения, Батя".