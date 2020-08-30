БТРы, снайперы и пулеметы. В Минске усилили охрану резиденции Лукашенко

В воскресенье, 30 августа, в Минске ко Дворцу Независимости, где находится резиденция Александра Лукашенко, стянули дополнительные БТРы. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

По словам очевидцев, к двум уже имеющимся бронетранспортерам подошла колонна из еще пяти БТР. На них опознавательные знаки и номера закрашены зеленой краской.

Также на БТРах были замечены военные с крупнокалиберными пулеметами. На крыше дворца разместились вооруженные люди, митингующие предполагают, что это снайперы.

По данным издания Tut.by, ко Дворцу Независимости стянули минимум 10 единиц тяжелой боевой техники, предположительно БТР-80.

В МВД Беларуси подтвердили, что в Минск в воскресенье была введена бронетехника "для усиления мер безопасности личного состава".

"В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", – рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В это же время, Чемоданова отказалась называть количество бронетехники, введенной в Минск.

Напомним, новая волна протестов в Минске проходит в день рождения Александра Лукашенко. В центр столицы, к площади Независимости, стянули несколько колонн спецтехники и автозаков, чтобы не дать митингующим провести еще одну акцию протеста.

В это же время, Лукашенко "тепло поздравил" президент России Владимир Путин и договорился с ним о встрече в Москве "в ближайшие недели". Кроме того, коллективы военных комиссариатов Гомельской области записали видео с поздравлениями Александру Лукашенко со словами "С днем рождения, Батя".