Владелец TikTok наконец-то решил, кто станет покупателем части бизнеса соцсети, – CNBC

Китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, определилась с покупателем бизнеса в США, Новой Зеландии и Австралии. Об этом сообщила CNBC.

По данным источников издания, информация о продаже TikTok может появиться уже 1 сентября.

Microsoft (в партнерстве с Walmart) и Oracle являются двумя главными претендентами. Ожидается, что цена продажи будет в диапазоне от 20 до 30 млрд долларов.

Исполнительный директор TikTok Ванесса Паппас, которая недавно была назначена временным руководителем компании, в интервью CNBC сказала, что увидела синергию с Walmart благодаря новым инструментам электронной коммерции в приложении TikTok.

Однако сделка может быть замедлена или сорвана китайским правительством, которое 28 августа обновило список технологий, для экспорта которых нужна лицензия. Теперь в него включены и "персонализированные рекомендации контента на основе анализа данных" – алгоритмы TikTok попадают под это определение.

Напомним, социальная сеть Instagram (она принадлежит Facebook) запустила аналог TikTok сразу на обеих ведущих мобильных операционных системах iOS и Android в 50 странах: США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Японии и др. Reels позволяет создавать 15-секундные видеоролики, настраивать скорость, подкладывать музыку или заимствовать аудиодорожку из других видео, добавлять различные эффекты, обмениваться роликами с друзьями