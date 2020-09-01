"Два народа от одного корня": Лукашенко пообещал сохранить "общее отечество" с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал сохранить "общее отечество" с Россией после переговоров с Владимиром Путиным. Он также заявил, что народы России и Беларуси сейчас снова братья, а не партнеры, как было до недавнего времени.

Об этом передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что его услышали в Кремле, и поэтому отношения между странами стали снова близкими.

"Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок", – сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что сделал выводы в этом вопросе вместе с Владимиром Путиным.

"И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее отечество. Наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока", – сказал Лукашенко.

Напомним, до президентских выборов Лукашенко заявлял, что Беларусь готова создать с Россией союзное государство, но только на равных условиях и только после того, как Россия избавится от "имперских замашек". Он также признал авторитарность системы в своей стране, указав, что хочет изменить такое положение дел, приняв новую Конституцию.