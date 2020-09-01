Американец нашел на пляже 35 кг кокаина стоимостью более $ 1 млн

Житель Флориды (США) обнаружил подозрительные пакеты во время прогулки по пляжу и сообщил о своей находке в полицию. Когда прибывшие полицейские вскрыли пакеты, там оказались 35 килограммов кокаина.

Об этом сообщает CNN.

30 упаковок наркотика изъял американский пограничный патруль. По оценке экспертов, стоимость запрещенного вещества превысила миллион долларов.

Главный патрульный агент Майами Джон Модлин рассказал, что частые находки наркотиков в этом районе свидетельствуют об усилении активности наркодилеров на побережье Флориды.

"На пляжах штата находят много таких посылок, так как контрабандисты используют Мексиканский залив и архипелаг Флорида-Кис для перевозки наркотиков", – рассказал Модлин.

По его словам, за июль и август этого года пограничный патруль города Майами изъял более 95 килограммов вынесенного на берег кокаина.

"Последние находки представляют собой сотни килограмм наркотиков, которые проникают в наше общество. Мы благодарны всем за поддержку нашей миссии", – сказал Модлин.

Напомним, ранее в Италии задержали необычную партию наркотиков под видом кофе. Наркоторговцы запаковали кокаин внутрь 500 зерен кофе. Однако их выдала упаковка, на которой было написано имя мафиозного босса из "Джона Уика".

А президент США Дональд Трамп призвал своего соперника на президентских выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами, назначенными на 29 сентября.