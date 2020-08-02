Погубила жадность. По пути в Австралию разбился самолет, перегруженный кокаином

На борту самолета находилось более 500 кг кокаина, из-за этого воздушное судно не смогло покинуть взлетно-посадочную полосу.

По пути в Австралию разбился легкомоторный самолет, который был перегружен кокаином. Из-за произошедшей авиакатастрофы был раскрыт преступный синдикат в Мельбурне. Об этом сообщает CNN.

Самолет Cessna, на борту которого находилось более 500 кг кокаина, упал при попытке покинуть взлетно-посадочную полосу в Папуа-Новой Гвинее.

В федеральной полиции Австралии заявили, что "жадность сыграла ключевую роль в деятельности синдиката", и добавили, что "не исключено, что вес кокаина повлиял на способность самолета взлететь".

После авиакатастрофы в австралийских штата Квинсленд и Виктория были арестованы 5 человека, подозреваемых в попытке транспортировать более 500 кг кокаина и ряде других преступлений. Пилот самолета также был арестован полицией.

Правоохранители добавляют, что общая стоимость кокаина оценивается примерно в 57 млн долларов США, что эквивалентно примерно 500 тыс. продаж на улицах.

"Принимая во внимание действующие ограничения на поездки между штатами из-за COVID-19, попытка импортировать наркотики в Австралию показывает, насколько жадной может быть организованная преступность", – заявил заместитель комиссара Ян Маккартни.

Арестованным подозреваемым, в возрасте 31, 36, 31, 33 и 61 лет, предъявили обвинения в совершении различных преступлений. Одному из них предъявлено обвинение, как руководителю преступного синдиката и отмывании денег на сумму более 1 млн австралийских долларов (более 700 тыс. долларов США). Также полиция конфисковала ряд активов на общую сумму 3,5 млн австралийских долларов (2,5 млн долларов США).

Ранее в Италии задержали необычную партию наркотиков под видом кофе. Наркоторговцы запаковали кокаин внутрь 500 зерен кофе. Однако их выдала упаковка, на которой было написано имя мафиозного босса из "Джона Уика".