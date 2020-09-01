Без объяснения причин: YouTube отказался выдать пранкерам Вовану и Лексусу "Серебряную кнопку"

Видеохостинг YouTube отказался выдать скандальным российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) награду "Серебряная кнопка", несмотря на то, что их канал набрал более 100 тысяч подписчиков. Администрация YouTube не объяснила свое решение, сообщает РИА Новости.

Вован и Лексус отправили запрос в YouTube на получение награды, письмо изучалось более месяца, а 1 сентября пришел отказ.

Сегодня офис в США ответил, что "не может предоставить более конкретную информацию", ничего не можем сказать, но "кнопку" не дадим, сообщил Кузнецов.

Пранкер назвал решение владельцев видеохостинга "политическим". По мнению Вована, канал соответствует всем правилам сервиса.

Ранее Вован и Лексус позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравили его с переизбранием на высший должностной пост страны. В Варшаве расценили пранк над президентом Дудой как попытку РФ рассорить Польшу и Украину.

Кроме того, Вован и Лексус заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу. На записи слышно, как человек с голосом, похожим на голос Гржиба, общается с пранкером, который представился мэром Киева Виталием Кличко.