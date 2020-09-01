Умер звезда сериала "Воронины" и фильма "Д`Артаньян и три мушкетера" Борис Клюев

Народный артист Росси Борис Клюев скончался на 77 году жизни.

Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова, передает "Интерфакс".

"Борис Владимирович скончался, мы узнали об этом пару минут назад", – сказала Михайлова.

Она добавила, что артист долго болел и скончался от онкологии. Время и место похорон пока неизвестны.

В прошлом году актер признался, что болеет раком. По его словам, онкология не мешала ему служить в театре и сниматься в кино.

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Он был одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра.

На его счету более 100 ролей в театре и кино. Популярность к Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить..." (1984). В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм "Михайло Ломоносов" с его участием. Актер сыграл роли Рошфора в фильме "Д`Артаньян и три мушкетера", герцога де Гиза в лентах "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро".

В последние годы жизни наиболее известной ролью актера стала роль Николая Петровича в сериале "Воронины".

Отметим, недавно американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер от рака в возрасте 43 лет.

В июле скончался шотландский актер Морис Роувс, сыгравший во множестве фильмов и телесериалов, среди которых "Судья Дредд" и "Звездный путь".

В конце июня скончался американский актер Карл Рейнер, звезда фильмов про Оушена и его друзей. Сценаристу, режиссеру и актеру было 98 лет. Райнер был обладателем девяти наград премии телевизионной премии "Эмми".