США снимут 33-летнее эмбарго на поставку оружия в Республику Кипр. Турция возмущена

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США частично снимут 33-летнее эмбарго на поставки оборонительного оружия Республике Кипр и расширят сотрудничество в сфере обороны.

Об этом Помпео сообщил в Twitter.

"Республика Кипр является ключевым партнером в Восточном Средиземноморье. Я рад объявить, что мы углубляем сотрудничество в сфере безопасности. Мы снимем ограничения на продажу нелетального оборонительного вооружения и услуг Республики Кипр в следующем финансовом году", – написал Помпео.

Президент Кипра Никос Анастасиадис поприветствовал такое решение США в телефонном разговоре с Майком Помпео.

После этого последовала незамедлительная реакция Турции. В турецком МИД заявили, что решение США "нарушает баланс" между двумя народами на острове. Анкара ожидает, что США, как союзник по НАТО, пересмотрит его. Об этом пишет Reuters.

"В противном случае Турция, как страна-гарант, предпримет необходимые ответные шаги в соответствии со своей правовой и исторической ответственностью, чтобы гарантировать безопасность киприотов-турок", – говорится в заявлении турецкого МИД.

Остров Кипр был разделен на греческую и турецкую части в 1974 году. Тогда, после военного переворота сторонников присоединения острова к Греции, Турция высадила на Кипр свои войска, мотивируя это необходимостью защиты турок. На оккупированной турками территории в 1978 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, признанная только Турцией.

В 1987 году США ввели ограничения на поставку оружия в Республику Кипр, чтобы предотвратить "гонку вооружений".

Отметим, Республика Кипр записала Украину в число стран высокого риска в отношении COVID-19. Для украинцев это означает, что слетать на остров с туристической целью до сих пор нельзя.