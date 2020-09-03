Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Известный российский актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в начале лета. Об этом сообщает Медуза.

Ефремов выступил с заявлением до начала прений сторон.

"У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", – сказал он судье.

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Обвинение запросило 11 лет колонии общего режима.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.

Читайте также: В интернете начали продавать билеты на суд над Ефремовым

Ефремова задержали на месте ДТП. Как показало медицинское освидетельствование, в момент аварии он и правда был пьян. Экспертиза показала 2,1 промилле алкоголя. Такое содержание алкоголя в крови примерно соответствует выпитой бутылке водки. Позже Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

5 августа 2020 года стартовал суд над актером Михаилом Ефремовым. И актер, который показательно каялся и просил прощения, внезапно изменил свое поведение и начал отказываться от своих слов, а также доказывать, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не он.

Михаил Ефремов на суде заявил, что ничего не помнит о событиях 8 июня, а потому виновным себя не признает. Однако свидетели, сотрудники ГИБДД, рассказали, что Ефремов сам им сказал, чтобы за рулем.

На суде отметили, что на подушке безопасности джипа со стороны водителя эксперты обнаружили пот и эпителий Ефремова.

На одном из заседаний суда Ефремов признал вину частично.

"Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", - сказал он.

1 сентября Пресненский суд Москвы во вторник завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова и назначил проведение прений сторон на 3 сентября в 10.00 по московскому времени.