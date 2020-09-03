Кипр блокирует санкции ЕС за строительство Крымского моста, – журналист

Представители Кипра в Евросоюзе блокируют санкции за строительство Крымского моста. Об этом написал в Twitter европейский журналист Рикард Йозвяк.

"Санкционная работа ЕС в настоящее время оказывается сложной, поскольку Кипр блокирует работу как по санкциям против ответственных за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, так и против тех, кто несет ответственность за строительство Крымского моста", – написал он.

Отметим, Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту.

30 июля 2020 года Европейский Союз ввел санкции против четрырех граждан РФ и Главного центра специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России за кибератаки.