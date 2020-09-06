Минск за колючей проволокой. В столице Беларуси власти готовятся к новым протестам

В воскресенье, 6 сентября, в центр Минска власти стянули большое количество силовиков, спецтехники и оградили площадь Независимости колючей проволокой. Об этом сообщает TUT.BY.

Такие меры в Минске были приняты властями в ожидании очередного антиправительственного митинга, который собираются провести в центре столицы.

Площадь Независимости была оцеплена с самого утра. Также перекрыты подземные переходы, ведущие на площадь. На Октябрьской площади силовики разворачивают колючую проволоку.

Турникетами и колючей проволокой также огорожена территория у стелы, а рядом расположились силовики и спецтехника, включая водометы.

В это же время, в центр Минска продолжают подвозить автобусы с силовиками. По словам очевидцев, в городе были замечены БТРы, тяжелую технику стягивают к Дворцу независимости.

Кроме этого, сегодня днем были установлены заграждения вокруг площади Независимости. Силовики со щитами и спецтехника расположились вдоль проспекта Независимости в районе Нацбанка и ГУМа, а также на ул. Ленина.

Недавно Александр Лукашенко обвинил ряд иностранных государств, в том числе и Украину, во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, протестами в Беларуси управляют Украина, Польша, Литва и Чехия.

Позже Александр Лукашенко оказался в базе сайта "Миротворец". Лукашенко был назван "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".