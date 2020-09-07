Примитивизм и пошлость. Президент Сербии поставил на место Марию Захарову – официального представителя МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич в эфире одного из телеканалов 6 сентября назвал примитивизмом Facebook-пост официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.

Речь идет о посте, в котором Захарова высмеяла встречу Вучича с Дональдом Трампом. На фото видно, что стул для Вучича был отодвинут на значительное расстояние от Трампа. "Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте", – написала Захарова, приложив кадр из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой с участием Шэрон Стоун.

"Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней", – парировал Вучич, выразив сожаление в связи с тем, что Россия не ценит Сербию как единственную европейскую страну, отказавшуюся присоединиться к антироссийским санкциям.

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"Не ценят, что Сербия не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них", – добавил президент.

Ранее директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич также возмутился публикацией Захаровой. "Этот президент не сказал ни одного плохого слова против России. Этот президент по полтора часа ждал аудиенции российского президента и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!", – заявил он.

В Сети после появления поста Захаровой не замедлили появиться фотожабы на нее.

Через несколько часов Захарова извинилась за свой пост. "Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", – написала она.

По ее словам, американские чиновники часто прибегают к протокольным уловкам, "чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности".

Напомним, ранее Захарова заявила, что Москва обнаружила, задокументировала и передала белорусской стороне факты, свидетельствующие о попытках иностранного вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Она также прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что украинским политикам не следует давать советы Беларуси.