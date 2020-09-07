Меркель не исключает, что изменит позицию по "Северному потоку – 2" из-за отравления Навального

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Немецкая волна.

Накануне такую позицию высказал глава МИД Германии Хайко Маас, увязав отравление Навального со строительством газопровода.

"Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", – заявил он.

По словам Зайберта, Меркель разделяет мнение своего министра иностранных дел.

"Канцлер присоединилась к заявлению министра иностранных дел ФРГ, которое он сделал на выходных", – заявил Зайберт.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель недавно подтвердила волю федерального правительства окончить строительство российского газопровода "Северный поток-2". По ее словам, газопровод должен быть достроен, несмотря на угрозу санкций со стороны трех американских сенаторов в адрес оператора порта немецкого города Засниц.

США пытаются остановить строительство "Северного потока-2" с помощью санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта. Из-за этого сроки строительства значительно отодвинулись.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его протяженность – более 1200 км. Стоимость проекта – €9,5 млрд.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.