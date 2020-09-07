Правительство Беларуси пошло на "уступки": на места отдадут больше полномочий

Совет министров Республики Беларусь сделал первый шаг в сторону расширения властных полномочий правительства и местных органов власти.

Как сообщает агентство БЕЛТА, в понедельник, 7 сентября, для этих целей была создана специальная межведомственная рабочая группа, которая подготовит свои предложения по следующим вопросам:

административно-территориального устройства;

усилению роли местных советов;

утверждения генеральных планов, архитектурной и градостроительной деятельности;

наименований административно-территориальных единиц, а также установления местной геральдики;

согласования кадровых назначений на местах;

установления численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов.

Одновременно, члены рабочей группы "проанализируют законодательство по изъятию и предоставлению земельных участков, работе с государственным имуществом, иным вопросам, предполагающим вовлечение в их решение главы государства".

Сообщается также, что руководителем группы назначили первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова. Комплексный анализ свода законов РБ по вышеуказанным вопросам должен быть проведен до 20 сентября текущего года.

Напомним, в августе, президента Беларуси Александр Лукашенко опубликовал свою предвыборную программу, в которой предложил изменить Конституцию страны в части разделения полномочий разных уровней и веток власти.