Евросоюз введет санкции против 31 белорусского чиновника, Лукашенко среди них не будет, – СМИ

Евросоюз намерен ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника в ответ на фальсификацию президентских выборов и жесткое подавление протестов. При этом, в санкционном списке не будет действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

Дипломаты рассказали, что официально санкции примут 21 сентября, а на следующий день, 22 сентября, они вступят в силу.

Изначально планировалось, что санкции будут наложены на 14 лиц, однако многие государства посчитали, что этого недостаточно.

"Мы изначально договорились о 14 лицах, но многие государства сочли, что этого недостаточно. Сейчас мы достигли консенсуса еще по 17 лицам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, за насилие и за репрессии", – сказал агентству один из дипломатов ЕС.

Отмечается, что Александр Лукашенко не вошел в санкционный список ЕС, потому что Германия хочет оставить возможность диалога с властями Беларуси, а также иметь " открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе".

Напомним, еще 14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение – санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за "применение насилия" и "нарушение прав человека". При этом, на сегодняшний день, Литва, Латвия и Эстония стали единственными, кто эти санкции ввел.

Как стало известно сегодня, 1 сентября, Латвия, Эстония и Литва решили не покупать у Беларуси электроэнергию после запуска Белорусской АЭС в Островце.

Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что страны-локомотивы ЕС побоялись вводить санкции против РБ, так как Беларусь в ответ могла перекрыть для них грузовой транзит на восток по своим автомагистралям.