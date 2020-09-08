Сурков не есть! В Монголии скончалась уже третья жертва бубонной чумы

В Монголии скончался уже третий пациент в ходе вспышки бубонной чумы. Причиной заражения стало употребление в пищу мяса сурков, которые и являются переносчиками заболевания. Об этом сообщает Новое время со ссылкой на монгольский портал Montsame.

Мужчина был госпитализирован из-за вторичной легочной инфекции. Пациент находился в критическом состоянии и скончался от респираторных осложнений. У близких родственников погибшего клинических признаков чумы не обнаружено.

В местности, где проживал мужчина, продолжается карантинный режим. По заявлению местных карантинных служб, в регионе введен запрет на охоту на сурков, их употребление в пищу и продажу.

Ранее мы сообщали о вспышке чумы в Монголии и Внутренней Монголии (КНР). В июле там уже фиксировались смерти от этого заболевания.

Напомним, именно степи Монголии считаются источником “Черной смерти” - эпидемии бубонной чумы, которая в XIV веке сократила население Европы на треть. Болезнь распространяют блохи, живущие на крысах и других грызунах.

Всемирная организация здравоохранения недавно отнесла чуму к категории вернувшихся заболеваний. По данным ВОЗ, от 1 тыс. до 2 тыс. человек ежегодно заражаются чумой, но это лишь официальная статистика, которая не учитывает незарегистрированных случаев.