Китай представил миру сразу две вакцины от COVID-19

Две китайские фармацевтические компании Sinovac Biotech и Sinopharm представили свои вакцины от коронавируса Covid-19.

"Большие надежды возлагаются на небольшие пузырьки с жидкостью, представленные на выставке в Пекине", – сообщает агентство AFP.

Ни один из препаратов пока не поступил на рынок. Сообщается, что оба препарата в данное время проходят третий этап клинических испытаний, их "важнейшую фазу".

Производители надеются, что вакцины будут одобрены китайским минздравом до конца 2020 года, и они получат государственное разрешение на их производство.

Фото: Meganoticias.cl

В частности, представитель компании Sinovac сообщил агентству, что его фирма уже "завершила строительство завода по производству вакцин", способного производить 300 миллионов доз в год.

В Sinopharm ожидают, что антитела от их укола продержатся от одного до трех лет, хотя окончательный результат будет известен только после испытаний.

Сообщается также что демонстрируемые вакцины входят в число почти 10 мировых вакцин, которые вступили в третью фазу испытаний, которая обычно является последним шагом перед утверждением регулирующих органов.

Напомним, 11 августа, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19, к которой в украинском Минздраве отнеслись крайне настороженно, так как она еще не прошла третью фазу испытаний.