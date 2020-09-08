У белорусских оппозиционеров, возможно, есть вид на жительство в Украине

Членов Координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова задержали на территории Украины, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Госпогранконтроль.

"По имеющейся у нас информации, в порядке взаимодействия Родненков и Кравцов задержаны сопредельной стороной на территории Украины", – говорит представитель ведомства.Государственная пограничная служба Украины в 09:32 8 сентября сообщила, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Беларуси: А. Родненков и И. Кравцов.

"Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного не контролируются не прибывала", – уточняет ведомство.

У Родненкова и Ивана Кравцова есть вид на жительство в Украине, заявила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК). "На данный момент с ними проводится разбирательство, установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине", – говорится в сообщении.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко комментирует, что члены оппозиции выехали из Беларуси не добровольно: "Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не смогли вывезти из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла меры, чтобы не допустить перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь".

Напомним, все три члена Координационного совета накануне пропали. Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" примерно в 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала очевидец. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов.

Белорусские СМИ сообщали, что Колесникова, Кравцов и Родненков прорывались через границу с Украиной силой во время дополнительной проверки.