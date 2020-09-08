Отравление Навального: конгрессмены в США призвали ввести "карательные санкции" против РФ

Несколько членов Конгресса США призывают ужесточить санкции против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Голос Америки".

В частности, конгрессмен от Демократической партии Том Малиновский связал произошедшее с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Либо Путин приказал сделать это, либо другие лица из российского правоохранительного или разведывательного аппарата сделали это, потому что думали, что это удовлетворит Путина. Но так или иначе он за это ответственен. Если это второй вариант, он ответственен за создание такого впечатления – что такие действия удовлетворили бы его", – сказал он.

Кроме того, конгрессмен призвал к "карательным санкциям".

"Одни только санкции не превратят Владимира Путина в котенка, но отсутствие карательных санкций также уведомит, что остальной мир или терпит такое поведение, или чувствует себя бессильным", – объяснил Малиновский.

Сенатор Рон Джонсон написал в Twitter, что ответной реакцией на покушение на Навального должна быть заморозка газопровода "Северный поток-2".

Республиканец в американском Сенате Тед Круз написал в Twitter, что в данной ситуации необходимо противостоять окончанию строительства "политического проекта" "Северный поток-2", который, если будет завершен, то "значительно подорвет безопасность Европы".

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

Как сообщили в правительстве Германии в понедельник, 7 сентября, Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, президент США Дональд Трамп поддержал идею отказа от строительства "Северного потока 2" на фоне инцидента с вероятным отравлением Навального.