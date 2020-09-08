Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП

Российский артист Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Об этом заявила судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в суде, оглашая приговор Ефремову, указали на его пьяное состояние в момент совершения преступления.

Артист признан виновным по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения"). Прокурор запросил для него 11 лет лишения свободы.

Тем временем, возле здания суда произошли стычки. Об этом сообщает Telegram-канал "Комсомольской правды".

Сообщается, что фанаты артиста просаются на журналистов, оппонентов Ефремова, почти дерутся за место в "первом ряду".

Кроме того, в суде огромная очередь: из-за дела Ефремова попасть в здание не могут участники других процессов.

К зданию Пресненского суда уже приехал автозак.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.