Корабли НАТО проведут операцию для демонстрации свободы плавания в Арктике

Корабли Великобритании возглавят многонациональную оперативную группу, которая проведет операцию на Крайнем Севере с целью продемонстрировать приверженность принципу свободы доступа и навигации в этом регионе. Об этом говорится в сообщении Королевских ВМС.

Британский фрегат и танкер будут работать вместе с эсминцем ВМС США и норвежским фрегатом при поддержке датских патрульных самолетов.

"Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании", – говорится в заявлении.

Военные эксперты отмечают, что со времен холодной войны США поддерживали устойчивое присутствие в Арктике в основном за счет развертывания атомных подводных лодок, полагаясь на союзников по НАТО в плане материально-технической поддержки. Однако таяние ледяных шапок, рост коммерческой морской активности и продолжающиеся территориальные споры требуют более тесного сотрудничества НАТО в регионе для сдерживания России и обеспечения безопасности на море.

Отмечается, что Россия проигнорировала европейскую политику, направленную на недопущение милитаризации региона. По крайней мере, с 2010 года она возобновила работу значительной части арктической военной инфраструктуры, которая использовалась в период расцвета Советского Союза. В 2012 году она возобновила патрулирование Северного морского пути (СМП), торгового судоходного пути, проходящего вдоль северного побережья России от Карского моря до Берингова пролива. В 2014 году Россия создала новое объединенное стратегическое командование в Североморске. В 2019 году она ввела обязательную лоцманскую проводку иностранных судов и продемонстрировала свои возможности по пресечению судоходства.

НАТО необходимо улучшить свои возможности для действий в Арктике. Для сдерживания российской угрозы и обеспечения безопасности на море необходимо постоянное присутствие в регионе. Создание такой группировки – не простая задача. Но с постоянным присутствием приходит и постоянная ситуационная осведомленность, которая имеет фундаментальное значение для проведения успешных операций.

В мае этого года ВМС США и Великобритании провели совместную операцию в Баренцевом море.

Напомним, несколько десятков климатических моделей показали, что летние сезоны в Арктике станут проходить без льда, даже если человечеству удастся быстро сократить вредные выбросы.

Сама собой закрылась крупнейшая озоновая дыра, которая образовалась над Арктикой этой весной. Исследователи говорят, что "довольно необычная" дыра была вызвана не человеческой деятельностью, а очень сильным арктическим полярным вихрем.