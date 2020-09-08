Ефремова посадили в колонию общего режима на 8 лет

Российский артист Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Об этом заявила судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова, сообщает РИА Новости.

Ефремова также обязали оплатить потерпевшим штраф в размере 800 тысяч рублей (около 320 000 грн). Суд не стал лишать актера государственных наград

После оглашения приговора на Ефремова конвоиры надели наручники. Артист никак не отреагировал на приговор и остался стоять, не меняясь в лице.

Некоторые фанаты актера после оглашения приговора начали плакать.

На оглашение приговора в Пресненский суд Москвы актер приехал без вещей: в руках артиста была только папка с документами. Группа поддержки встречала его у здания суда выкриками "Миша не виноват".

Утром 8 сентября в суде Ефремова признали виновным в смертельном ДТП.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.