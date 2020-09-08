Мария Колесникова "хотела убежать на Украину к сестре", – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью представителям российских СМИ, в котором, в частности, прокомментировал попытку лидера оппозиции Марии Колесниковой пересечь границу с Украиной утром 8 сентября.

Об этом сообщил корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

"Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник, 8 сентября.

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Напомним, 7 сентября стало известно, что в центре Минска неизвестные посадили белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Перестали выходить на связь с родными и коллегами также Антон Родненков и Иван Кравцов. Родные Марии Колесниковой подали заявление о розыске.

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник, 8 сентября, прошли пограничный контроль на границе с Украиной. Однако границу с Украиной пересекли только пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Мария Колесникова, как сообщается, была задержана.

Белорусские СМИ сообщали, что Колесникова, Кравцов и Родненков прорывались через границу с Украиной силой.