Адвокат Ефремова: Мы обжалуем приговор

Адвокат актера Михаила Ефремова, которого сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорен к 8 годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП, заявил, что защита обжалует приговор.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Будем, будем", – сказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев, отвечая на вопрос корреспондента об обжаловании приговора.

"На месте Ефремова обжаловать бы этот приговор не стал, так как он и так совершил ошибку, пошел этим сложным, путаным путем. Во всем чувствовалась фальшивость", – заявил изданию член комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Александр Вайнберг.

Отметим, Ефремова также обязали оплатить потерпевшим штраф в размере 800 тысяч рублей (около 320 000 грн). Суд не стал лишать актера государственных наград.

Напомним, вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

Утром 8 сентября в суде Ефремова признали виновным в смертельном ДТП.