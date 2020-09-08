Мария Колесникова находится в Мозырском погранотряде, – штаб Бабарико

Представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде, сообщает Telegram-канал штаба со ссылкой на несколько анонимных источников.

При этом в телефонной беседе с адвокатом Марии Колесниковой Максимом Знаком оперативный дежурный сообщил, что не знает о фактах задержания кого-либо в пункте пропуска "Александровка".

Кроме того, сообщается, что в интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в в/ч 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему также сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет.

При этом Государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание, также не сообщил, ни кто задерживал Марию Колесникову, ни по каким основаниям она задержана, сообщили в штабе.

В Мозырском погранотряде (в/ч 1257) TUT.BY заявили, что не уполномочены давать комментарии по телефону и попросили обращаться в пресс-службу ГПК.

"Ни подтверждать, ни опровергать эту информацию я не буду", — заявил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Напомним, все три члена Координационного совета накануне пропали. Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" примерно в 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала очевидец. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов.