Мария Колесникова на границе порвала паспорт, чтобы ее не выдворили из страны. Пограничники Беларуси это отрицают

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Колесникова "предприняла меры, чтобы не допустить перемещения через границу".

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси порвала свой паспорт. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал, что члены оппозиции выехали из Беларуси не добровольно: "Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не смогли вывезти, потому что эта смелая женщина предприняла меры, чтобы не допустить перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь".

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Белорусские пограничники сказали РИА "Новости", что ничего не слышали о том, что Колесникова порвала на границе свой паспорт.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины в 09:36 8 сентября сообщила, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Беларуси: А. Родненков и И. Кравцов. "Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного не контролируются не прибывала".