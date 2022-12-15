Аресты, исчезновения. Как Александр Лукашенко пытается мстить тем, кто хочет его остановить

Он установил в стране авторитарный режим и уже с первых лет своего правления начал избавляться от политических оппонентов.

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Уже более двадцати восьми лет Республику Беларусь возглавляет один и тот же человек Александр Лукашенко. Он установил в стране авторитарный режим и уже с первых лет своего правления начал избавляться от политических оппонентов.

В 1996 году, спустя два года после начала своей каденции, президент инициирует референдум, чтобы изменить Конституцию и узурпировать власть. Верховная Рада Беларуси не сочла этот референдум легитимным. Уже тогда начались первые протесты, но этого было мало — Лукашенко провел референдум с рядом нарушений и фальсифицировал результаты. Тогда начинаются первые громкие случаи подавления диктатором своих противников.

Одним из первых репрессированных стал Юрий Захаренко, министр внутренних дел Республики. Одно время он был частью команды Лукашенко, но впоследствии перешел в оппозицию и даже стал одним из тех, кто возглавил ее.

"Ты обязан выполнить любой мой приказ" — "Я ему говорю: "Александр Григорьевич, людей расстреливать я не буду. Конституцию нарушать я не буду" — "Если ты не выполнишь любой мой приказ — тебе надевают наручники", — рассказывал тогда Захаренко.

Уже в 1999 году оппозиционер пропал без вести. Еще три года спустя власти отказывались признавать его мертвым, а потом дело вообще закрыли.

Еще одним человеком, пострадавшим в результате лукашенковского режима, стал Виктор Гончар. Во время проведения референдума он являлся председателем Центральной избирательной комиссии и отказался признавать сфальсифицированные результаты. За это его силовым путем лишили должности, а еще через несколько лет он пропал без вести. Кроме него, в то же время исчез и Анатолий Красовский, который был не только другом Гончара, но и одним из тех, кто финансировал оппозиционное движение.

С тех пор с каждым выборами, которые всегда побеждал Александр Григорьевич, проходили акции протеста, а в результате — новые аресты и исчезновения оппонентов. Самые массовые протесты прошли в 2020 году. В тюрьме оказались такие оппозиционеры, как Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Виктор Бабарико. Каждый из них планировал стать кандидатом в президенты, но ни один не был допущен к участию в выборах.

Более 1300 человек по-прежнему остаются заключенными за протесты, но некоторым повезло еще меньше. В частности, директор Волковысского музея Константин Шишмаков отказался подписывать протокол на избирательном участке, а через 6 дней после этого исчез по дороге с работы домой. Через несколько дней было обнаружено его тело. Среди тех, кого также лишили жизни за политическое мнение, Александр Тарайковский, Александр Вихрь, Александр Будницкий, Никита Кривцов, Артем Паруков, Геннадий Шутов, Денис Кузнецов, Роман Бондаренко, Витольд Ашурок, Дмитрий Стаховский и Андрей Зельцер.

В мае 2021 года Лукашенко даже прибег к международному терроризму. Тогда он посадил пассажирский самолет на территории Беларуси и похитил с борта оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"Как только народ откажется от моих услуг — я возьму портфель и уйду", — сказал Лукашенко в 2020 году, но с тех пор даже прямые призывы людей во время его речей не были услышаны.