Хот-доги запрещены, а за развод – тюрьма: Ким Чен Ын ввел новые репрессии в КНДР

40-летний диктатор утверждает, что популярное блюдо с сосиской "слишком западное", так что продавать и есть ее – это акт государственной измены.

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Ким Чен Ын, который славится тем, что запрещает гражданам Северной Кореи практически все, добавил в список хот-доги и разводы. И то и другое в КНДР, которой династия Кимов правит с 1948 года, теперь строго запрещено: за сосиску в булочке теперь можно оказаться в тюрьме по обвинению в измене Родине. Об этом пишет Daily Mail.

Любой житель Северной Кореи, пойманный за продажей хот-догов на улице или приготовлением сосиски в булочке дома, рискует быть отправленным в трудовые лагеря. Также под запрет попало острое корейско-американское блюдо будэ-ччигэ, приготовленное из бульона, корейской острой перцовой пасты, кимчи, американской консервированной ветчины SPAM, фасоли и колбасы.

Есть будэ-ччигэ - равносильно измене в КНДР Фото: Скриншот

В интервью продавец из северной провинции Рянган сказал: "Продажи будэ-ччигэ на рынке прекратились". Блюдо было импортировано из богатой прозападной Южной Кореи в 2017 году.

Это блюдо было изобретено после Корейской войны (1950-1953), когда американская армия была размещена в городе Ыйджонбу, недалеко от Сеула. У них была своя еда на военной базе, и корейцы про нее ничего не знали. Но попробовали адаптировать непривычные продукты под свой вкус. В итоге появилось будэ-ччигэ, или "Рагу с военной базы".

Продавец также подтвердил, что полиция Северной Кореи и руководство рынка заявили, что любой, кто будет пойман за продажей этой пикантной закуски, будет закрыт.

Этот странный шаг является частью постоянных усилий режима Ким Чен Ына по подавлению того, что он считает упаднической капиталистической культурой, проникающей в страну. Северокорейский лидер утверждает, что американское блюдо слишком западное, а значит, оказывает губительное влияние на жителей Северной Кореи.

В КНДР запрещено разводиться Фото: Getty Images

Кроме этого, в КНДР теперь нельзя развестись. Ким Чен Ын приказал отправлять разводящиеся пары в трудовые лагеря, чтобы они заплатили максимальную цену за свои "преступления".

Наказание за развод, который по мнению Ким Чен Ына является "антисоциалистическим действием" – шесть месяцев в трудовом лагере. Но, по имеющимся данным, женщинам потенциально могут грозить более длительные сроки заключения.

Это представляет собой ужесточение существующих законов, которые ранее наказывали только сторону, ходатайствующую о разводе, даже в случаях физического насилия.

Житель северной провинции Рянган сказал: "Я пошел в народный суд уезда Кимчжонсук… где 12 человек получили решения о разводе. Сразу после вынесения приговора их перевели в окружной исправительно-трудовой лагерь. До прошлого года, когда пара разводилась, в исправительно-трудовой лагерь отправляли только того, кто первым подал на развод".

За развод в КНДР покарают и мужа и жену Фото: KCNA

Радио "Свободная Азия" (RFA) сообщало, что уровень разводов увеличился на фоне COVID-19, когда ограничения, связанные с карантином, поставили пары в затруднительное финансовое положение.

Сообщается, что уровень разводов существенно не снизился, хотя теперь гражданам грозит публичное унижение и исключение из Трудовой партии Кореи.

А в конце 2024 года перебежчик из Северной Кореи рассказал, что нельзя праздновать Рождество. Подпольные христиане могут праздновать в полной тайне. Потому что если их обнаружат, цена будет очень высокой.

"Минимальным наказанием было бы отправление в исправительно-трудовой лагерь или принуждение к тяжелым работам, или даже расстрел на месте", — рассказал перебежчик. Вместо этого, 24 декабря северокорейцы отмечают Вместо этого сумасшедший деспот требует, чтобы 24 декабря северокорейцы отмечают день рождения товарища Ким Чен Сук — жены первого верховного лидера государства Ким Ир Сена. И несут цветы к ее статуям.

Чен Ын правит Северной Кореей железной рукой с 2011 года и за это время ввел ряд странных законов. Например, в стране запрещены голубые и синие джинсы, их не рекомендуют надевать даже туристам. Также нельзя исповедовать какую-либо религию – известны случаи, когда за найденную Библию казнили. Фокус писал о самых странных запретах и правилах жизни в КНДР.