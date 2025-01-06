Хот-доги заборонені, а за розлучення — в'язниця: Кім Чен Ин запровадив нові репресії в КНДР

40-річний диктатор стверджує, що популярна страва з сосискою "надто західна", тож продавати і їсти її — це акт державної зради.

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Кім Чен Ин, який славиться тим, що забороняє громадянам Північної Кореї практично все, додав до списку хот-доги і розлучення. І те й інше в КНДР, якою династія Кімів править із 1948 року, тепер суворо заборонено: за сосиску в булочці тепер можна опинитися у в'язниці за звинуваченням у зраді Батьківщини. Про це пише Daily Mail.

Будь-який житель Північної Кореї, спійманий за продажем хот-догів на вулиці або приготуванням сосиски в булочці вдома, ризикує потрапити до трудових таборів. Також під заборону потрапила гостра корейсько-американська страва буде-чіге, приготована з бульйону, корейської гострої перцевої пасти, кімчі, американської консервованої шинки SPAM, квасолі та ковбаси.

Їсти буде-чіге — рівносильно зраді в КНДР Фото: Скриншот

В інтерв'ю продавець із північної провінції Рянган сказав: "Продажі буде-чіге на ринку припинилися". Страву було імпортовано з багатої прозахідної Південної Кореї у 2017 році.

Цю страву винайшли після Корейської війни (1950-1953), коли американську армію розмістили в місті Ийджонбу, недалеко від Сеула. У них була своя їжа на військовій базі, і корейці про неї нічого не знали. Але спробували адаптувати незвичні продукти під свій смак. У підсумку з'явилося буде-чіге, або "Рагу з військової бази".

Продавець також підтвердив, що поліція Північної Кореї і керівництво ринку заявили, що будь-кого, хто буде спійманий за продажем цієї пікантної закуски, буде закрито.

Цей дивний крок є частиною постійних зусиль режиму Кім Чен Ина з придушення того, що він вважає занепадницькою капіталістичною культурою, яка проникає в країну. Північнокорейський лідер стверджує, що американська страва занадто західна, а отже, чинить згубний вплив на жителів Північної Кореї.

У КНДР заборонено розлучатися Фото: Getty Images

Крім цього, в КНДР тепер не можна розлучитися. Кім Чен Ин наказав відправляти пари, що розлучаються, у трудові табори, щоб вони заплатили максимальну ціну за свої "злочини".

Покарання за розлучення, яке на думку Кім Чен Ина є "антисоціалістичною дією" — шість місяців у трудовому таборі. Але, за наявними даними, жінкам потенційно можуть загрожувати триваліші терміни ув'язнення.

Це являє собою посилення існуючих законів, які раніше карали тільки сторону, що клопоче про розлучення, навіть у випадках фізичного насильства.

Житель північної провінції Рянган сказав: "Я пішов до народного суду повіту Кімчжонсук... де 12 осіб отримали рішення про розлучення. Одразу після винесення вироку їх перевели в окружний виправно-трудовий табір. До минулого року, коли пара розлучалася, у виправно-трудовий табір відправляли тільки того, хто першим подав на розлучення".

За розлучення в КНДР покарають і чоловіка, і дружину Фото: KCNA

Радіо "Вільна Азія" (RFA) повідомляло, що рівень розлучень збільшився на тлі COVID-19, коли обмеження, пов'язані з карантином, поставили пари у скрутне фінансове становище.

Повідомляється, що рівень розлучень істотно не знизився, хоча тепер громадянам загрожує публічне приниження і виключення з Трудової партії Кореї.

А наприкінці 2024 року перебіжчик із Північної Кореї розповів, що не можна святкувати Різдво. Підпільні християни можуть святкувати в повній таємниці. Бо якщо їх виявлять, ціна буде дуже високою.

"Мінімальним покаранням було б відправлення до виправно-трудового табору або примус до важких робіт, або навіть розстріл на місці", — розповів перебіжчик. Натомість 24 грудня північнокорейці відзначають Натомість божевільний деспот вимагає, щоб 24 грудня північнокорейці відзначають день народження товариша Кім Чен Сук — дружини першого верховного лідера держави Кім Ір Сена. І несуть квіти до її статуй.

Чен Ин править Північною Кореєю залізною рукою з 2011 року і за цей час запровадив низку дивних законів. Наприклад, у країні заборонені блакитні та сині джинси, їх не рекомендують одягати навіть туристам. Також не можна сповідувати будь-яку релігію — відомі випадки, коли за знайдену Біблію страчували. Фокус писав про найдивніші заборони і правила життя в КНДР.