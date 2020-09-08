За последний год Трамп потерял $ 600 млн, – Forbes

За последний год президент США Дональд Трамп обеднел на 600 миллионов долларов. Об этом пишет журнал Forbes, который опубликовал ежегодный рейтинг 400 богатейших американцев.

Издание отмечает, что этот год был особенно сложным для главы Белого дома, которому пришлось пройти через процедуру импичмента и столкнуться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

В новом рейтинге Трамп опустился на 64 позиции, и сегодня занимает 339 место. Аналитики журнала оценивают состояние Трампа на сегодняшний день в $2,5 миллиарда.

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Главной причиной потери капитала президентом США аналитики называют коронавирус. Основным активом Трампа являются офисные здания и отели, стоимость которых в США значительно снизилась из-за низкого спроса.

Издание пишет, что в собственности у Трампа около 350 парковочных мест на Манхэттене, что является хорошей инвестицией , когда люди боятся ездить в метро. Он по-прежнему владеет клубом Mar-a-Lago во Флориде и тремя соседними домами – элитной недвижимостью.

Напомним, с момента вступления в должность президента, Трамп потерял 10% своего состояния. Эти данные указаны в ежегодном индексе миллиардеров Bloomberg.