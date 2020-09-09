Мария Колесникова арестована, – отец

Член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова арестована. Сейчас она находится в Минске в СИЗО №1 на Володарского

Об этом сообщил TUT.BY отец Марии Александр Колесников.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", – сказал Колесников.

Отметим, 7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что Марию Колесникову вынуждали покинуть Беларусь. Но на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.