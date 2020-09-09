Лукашенко: Мы готовы воевать за Россию

Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что Беларусь вступит в войну в случае агрессии против России со стороны стран Запада.

Об этом пишет Кorrespondent.net.

"Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве - Запад..., белорусская армия – 60 тыс. штыков, 65, – она вступает в войну. И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности... Если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и вступление в НАТО могло бы обернуться для Беларуси потерей армии.

"Если они (оппозиция) предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", – заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, если бы Беларусь решилась вступить в НАТО, Россия на это спокойно бы не смотрела.

"Не очень приятно, если танки под Смоленском. Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий – столкновения между Россией и блоком НАТО", – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что у России и Беларуси "единая армия".

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что США наблюдают за его перемещениями из космоса и передают соответствующую информацию "в свой центр под Варшавой".