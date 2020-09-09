Колесникову подозревают в попытке захвата власти, – адвокат

Член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова арестована в качестве подозреваемой по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанной Людмилу Казак.

"Статус у нее подозреваемой", – сказала Казак, добавив, что Колесникова проходит подозреваемой по "делу координационного совета", который возбудили по статье о попытке захвата власти.

Отмечается, что пока она единственная из белорусских оппозиционных лидеров в этом статусе.

Напомним, 7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что Марию Колесникову вынуждали покинуть Беларусь. Но на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.

Отец Марии Александр Колесников сегодня, 9 сентября, сообщил, что его дочь арестована и находится в Минске в СИЗО №1 на Володарского.