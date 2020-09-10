В 17 раз больше площади Киева. В США полыхают почти 100 природных пожаров
В трех штатах на западном побережье США полыхают 96 крупных природных пожаров на площади в 1,4 млн гектаров. Об этом в Twitter сообщает Национальный межведомственный пожарный центр Соединенных Штатов.
Площадь пожаров в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне почти в 17 раз превышает площадь Киева.
За последние сутки обнаружено возникновение 17 новых крупных пожаров.
Людей, проживающих возле пожаров, эвакуируют.
Напомним, в Испании в конце августа из-за лесных пожаров власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч человек.