Владелец салона в Сан-Франциско закрыла свой бизнес после визита Нэнси Пелоси без маски

Владелец салона красоты в Сан-Франциско Эрика Киос сообщила, что закрывает свой бизнес, после того как камеры наблюдения внутри заведения запечатлели спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси без маски на лице. Об этом сообщает Fox News.

"К сожалению, я закрываюсь в Сан-Франциско", – сказала Эрика Киос телеканалу, сославшись на то, что ей начали поступать множество негативных звонков и сообщений.

"Я прожила в Сан-Франциско 15 лет и боюсь туда возвращаться. Я стала получать тонны телефонных звонков и сообщений, в которых меня критикуют и желают мне неудачи. Столько негатива вылилось на мой бизнес", – добавила она.

На кадрах камер наблюдения можно заметить женщину, похожую на Пелоси, которая заходит в один из кабинетов салона без медицинской маски, тем самым нарушая правила, введенные в городе из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что салоны красоты в Сан-Франциско ранее были закрыты из-за коронавируса и возобновили свою работу только 1 сентября. При этом видео, на котором Пелоси ходит по салону без маски, было снято 31 августа.

Комментируя инцидент, сама Пелоси заявила, что ее подставили.

"Это была чистая "подстава". Я ответственно заявляю, что "попалась на удочку" салона, который посещаю много лет", – заявила Пелоси.

Ранее Пелоси неоднократно призывала американцев носить защитные маски и соблюдать меры предосторожности на фоне распространения коронавируса.

Отметим, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также распорядилась, чтобы все конгрессмены носили маски в здании Капитолия.