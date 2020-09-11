Страны Вышеградской группы хотят предоставить белорусам безвиз
Страны Вышеградской группы, в которую входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, на саммите ЕС собираются предложить пакет поддержки белорусам, куда входит предоставление безвизового режима.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Люблине, передает DW.
По его словам, в пакет помощи гражданам Беларуси входят энергетическая безопасность и сотрудничество в информационном и инфраструктурном секторах.
"Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси", – добавил Моравецкий.
По его словам, Вышеградская группа согласовала общую позицию по ситуации в Беларуси.
"Мы осуждаем все репрессии, жестокое отношение к демонстрантам и протестующим. Призываем немедленно освободить политических заключенных", – сказал Моравецкий.
Внеочередной саммит ЕС назначен на 24-25 сентября.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) не будет выделять Беларуси кредит в 940 млн долларов для борьбы с коронавирусом.