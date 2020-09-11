В Беларуси составили более 200 админпротоколов на детей за участие в протестах

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стука рассказал, что составлено более 200 административных протоколов в отношении несовершеннолетних за участие в протестах, сообщает БелТА.

По его словам, прокуратура хочет привлечь родителей за "нендлежащее воспитание детей".

"Прокуратура поставила вопрос о привлечении к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей, совершивших правонарушения, а также их нахождение в ночное время без сопровождения взрослых", – отметил заместитель генпрокурора.