В Беларуси составили более 200 админпротоколов на детей за участие в протестах
Прокуратура хочет привлечь родителей за "ненадлежащее воспитание детей".
Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стука рассказал, что составлено более 200 административных протоколов в отношении несовершеннолетних за участие в протестах, сообщает БелТА.
По его словам, прокуратура хочет привлечь родителей за "нендлежащее воспитание детей".
"Прокуратура поставила вопрос о привлечении к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей, совершивших правонарушения, а также их нахождение в ночное время без сопровождения взрослых", – отметил заместитель генпрокурора.
Напомним, Александр Лукашенко накануне заявил, что массовыми протестами в республике управляют Соединенные Штаты Америки через свои центры в ряде европейских страна, включая Украину.