В ГПСУ рассказали, где больше всего диверсионных групп применяет Россия (видео)

По словам представителя ведомства Андрея Демченко, нельзя говорить о ежедневных заходах ДРГ в Сумскую область, но по несколько групп в неделю все же задерживаются.

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Российские оккупанты на северной границе Украины преимущественно применяют заходы собственных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на украинскую территорию в Сумской области. Об этом рассказал 2 мая на брифинге в медиа-центре "Украина — Укринформ" представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Он отметил, что ранее большая активность диверсантов наблюдалась в Харьковской области, однако сейчас количество пересечений границы здесь снизилось, но значительно возросло количество обстрелов Харьковщины. Что касается Черниговщины, то в этом регионе, по словам Демченко, и ДРГ не фиксируются, и стреляют меньше.

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Спикер добавил, что нельзя говорить о ежедневных заходах ДРГ, но по несколько групп в неделю все же задерживаются. А вот что характеризует северные границы, то это ежедневные массированные обстрелы со стороны России с применением различных средств поражения и привлечением авиации. В последнее время, по словам Демченко, большинство обстрелов приходится на Харьковщину, чуть меньше — на Сумщину и еще меньше — на Черниговщину.

"Только за март пограничные наряды в Сумской области зафиксировали 3500 обстрелов, и это только обстрелы, а снарядов на самом деле еще больше", — пояснил спикер.

Другие районы на востоке страны в реалиях нельзя считать границами, это скорее линии разграничения, отметил Демченко. И подчеркнул, что до международно признанных настоящих границ Украины бойцы Сил обороны, куда входят и пограничные подразделения, еще не дошли. Однако на многих направлениях восточные пограничные отряды устойчиво удерживают надлежащие позиции, несмотря на значительное количество штурмовиков, танков и тяжелой бронетехники врага.

Что касается белорусско-украинской границы, здесь ситуация стабильная, отметил представитель ГПСУ. Он подчеркнул, что не наблюдается никаких действий (перемещение техники и личного состава) по подготовке белорусской армии к каким-то действиям, а российские войска на территории Беларуси не фиксируются.

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Напомним, Фокус писал 29 апреля, что спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал об угрозе с границы с Беларусью, несмотря на то, что там нет значительных подразделений оккупантов.

Кроме того, в тот же день Фокус сообщал, что к границе с Сумщиной перебросили четыре батальона чеченских военных.