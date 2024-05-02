В ДПСУ розповіли, де найбільше диверсійних груп застосовує Росія (відео)

За словами представника відомства Андрія Демченка, не можна говорити про щоденні заходи ДРГ у Сумську область, але по кілька груп на тиждень все ж таки викриваються.

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Російські окупанти на північному кордоні України переважно застосовують заходи власних диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на українську територію у Сумській області. Про це розповів 2 травня на брифінгу в медіа-центрі "Україна – Укрінформ" речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Він зауважив, що раніше більша активність диверсантів спостерігалася у Харківській області, проте наразі кількість перетинів кордону тут знизилася, але значно зросла кількість обстрілів Харківщини. Щодо Чернігівщині, то у цьому регіоні, за словами Демченка, і ДРГ не фіксуються, і стріляють менше.

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Речник додав, що не можна говорити про щоденні заходи ДРГ, але по кілька груп на тиждень все ж таки викриваються. А от що характеризує північні кордони, то це щоденні масовані обстріли з боку Росії із застосуванням різноманітних засобів ураження і залученням авіації. Останнім часом, за словами Демченка, більшість обстрілів припадає на Харківщину, трохи менше — на Сумщину і ще менше — на Чернігівщину.

"Лише за березень прикордонні наряди у Сумській області зафіксували 3500 обстрілів, і це тільки обстріли, а снарядів насправді ще більше", — пояснив речник.

Інші райони на сході країни насправді не можна вважати кордонами, це ймовірніше лінії розмежування, зазначив Демченко. І зауважив, що до міжнародно визнаних справжніх кордонів України бійці Сил оборони, куди входять й прикордонні підрозділи, ще не дійшли. Проте на багатьох напрямках східні прикордонні загони стійко утримують належні позиції, попри значну кількість штурмовиків, танків і важкої бронетехніки ворога.

Щодо білорусько-українського кордону, тут ситуація стабільна, зазначив представник ДПСУ. Він підкреслив, що не спостерігається жодних дій (переміщення техніки та особового складу) стосовно підготовки білоруської армії до якихось дій, а російські війська на території Білорусі не фіксуються.

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Нагадаємо, Фокус писав 29 квітня, що речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про загрозу з кордону з Білоруссю, попри те, що там немає значних підрозділів окупантів.

Крім того, у той самий день Фокус повідомляв, що до кордону з Сумщиною перекинули чотири батальйони чеченських військових.