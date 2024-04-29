"Не сидимо склавши руки": у ДПСУ розповіли, яким може бути літній наступ ЗС РФ

За словами спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка, розвідка уважно стежить за діями противника на кордоні. Загроза виходить також із боку Білорусі.

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У мережі все частіше з'являються розмови про те, що влітку росіяни готують масштабний наступ в Україні. Спікер Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в інтерв'ю "Укрінформу" розповів, яка зараз ситуація на кордоні.

За його словами, не тільки кордон із Росією — небезпечний напрямок для України. Також загроза може виходити з боку Білорусі, хоча там зараз немає значних підрозділів ЗС РФ.

"За тим, що там відбувається, стежать підрозділи розвідки. Ми тримаємо ситуацію під контролем, щоб у випадку небезпеки вчасно зреагували за цим напрямком. Але ми не сидимо склавши руки в очікуванні, ми укріплюємо цей кордон від Волині до Чернігівщини", — заявив Андрій Демченко.

Окремо речник ДПСУ додав, що ворожі сили можуть зупинити тільки українські військові. Жодні фортифікаційні споруди самі собою не зможуть зупинити ворожі війська.

Водночас лінії оборони відіграють серйозну роль. Вони захищають особовий склад і дають можливість продовжувати бойові дії. До того ж подібні заходи дають змогу знищувати окупантів ще на підступах. На кордоні з Росією ситуація відрізняється від того, що відбувається біля Білорусі.

"Стосовно можливого наступу ворога, то наразі у ворога недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення, яке б дало їм можливість досягнути якоїсь стратегічної цілі. Може бути відволікальний маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії", — підсумував Андрій Демченко.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що ЗС РФ прискорили наступ у районі Авдіївки на Донбасі. За даними аналітиків, противник створив умови для того, щоб зайти в населений пункт Очеретине. У Міноборони припустили, що наступ окупантів продовжиться.