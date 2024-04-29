"Не сидим сложа руки": в ГПСУ рассказали, каким может быть летнее наступление ВС РФ

По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, разведка внимательно следит за действиями противника на границе. Угроза исходит также со стороны Беларуси.

Related video

В сети все чаще появляются разговоры о том, что летом россияне готовят масштабное наступление в Украине. Спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко в интервью "Укринформу" рассказал, какая сейчас ситуация на границе.

По его словам, не только граница с Россией является опасным направлением для Украины. Также угроза может исходить со стороны Беларуси, хотя там сейчас нет значительных подразделений ВС РФ.

"За происходящим там следят подразделения разведки. Мы держим ситуацию под контролем, чтобы в случае опасности вовремя отреагировали на этом направлении. Но мы не сидим сложа руки в ожидании, мы укрепляем эту границу от Волыни до Черниговщины", — заявил Андрей Демченко.

Отдельно спикер ГПСУ добавил, что вражеские силы могут остановить только украинские военные. Никакие фортификационные сооружения сами по себе не смогут остановить вражеские войска.

В то же время, линии обороны играют серьезную роль. Они защищают личный состав и дают возможность продолжать боевые действия. Кроме того, подобные мероприятия позволяют уничтожать оккупантов еще на подступах. При этом на границе с Россией ситуация отличается от того, что происходит возле Беларуси.

"Что касается возможного наступления врага, то на данный момент у него недостаточно сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение, которое дало бы им (оккупантам, — ред.) возможность достичь какой-то стратегической цели. Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не перекидывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия", — подытожил Андрей Демченко.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что ВС РФ ускорили наступление в районе Авдеевки на Донбассе. По данным аналитиков, противник создал условия для того, чтобы зайти в населенный пункт Очеретино. В Минобороны предположили, что наступление оккупантов продолжится.