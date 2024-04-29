Отвлекающий маневр на границе: в ГПСУ рассказали о замысле ВС РФ на севере

С определенной периодичностью вражеские ДРГ проводят попытки захода на территорию Украины с севера. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, это происходит один-два раза в неделю.

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Ситуация на украинско-российской границе отличается от той, что сложилась с Беларусью. Оккупанты ежедневно обстреливают пограничные обстрелы, также фиксируются мероприятия вражеских ДРГ. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью "Укринформу".

"Ситуация (у границы с РФ, — ред.) крайне отличается от того, что мы имеем на границе с Беларусью. Ежедневно обстреливаются приграничные области. Туда постоянно заходят вражеские диверсионно-разведывательные группы", — сказал Андрей Демченко.

По его словам, с начала 2023 года начались мероприятия российской ДРГ в Черниговскую область, после этого их количество увеличилось и в Сумской области. В конце прошлого года значительная активность также наблюдалась и на Харьковщине. Однако сейчас наибольшая активность — Сумщина.

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Андрей Демченко рассказал, что несколько дней назад пограничная группа зафиксировала попытку российской ДРГ в составе более десяти человек. Противник пытался заминировать пограничные пути с целью подрыва местных жителей или ВСУ. Однако вражеская группа была разоблачена, после чего завязался стрелковый бой.

"Под давлением враг отошел за линию границы. К счастью, из наших ребят в этом бою никто не погиб", — пояснил Демченко.

Он отметил, что сейчас россияне имеют недостаточное количество сил для того, чтобы осуществить вторжение, которое бы позволило россиянам достичь какой-то стратегической цели. Демченко считает, что также враг может проводить отвлекающий маневр, чтобы украинские военные держали у границы необходимое количество сил и не перебрасывали подразделения на другие участки фронта, где ведутся бои.

Спикер ГПСУ добавил, что вражеские ДРГ проводят попытки захода не каждый день, а с определенной периодичностью. В частности, один-два раза в неделю.

Напомним, 29 апреля представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что угроза может идти не только с границы с РФ, но и со стороны Беларуси, несмотря на то, что там нет значительных подразделений оккупантов. По его словам, пограничники держат ситуацию под контролем.

В тот же день командир 3 роты 8 добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ) и заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак заявил, что к границе с Сумщиной перебросили четыре батальона чеченских военных. Он отметил, что тактика противника не меняется год.