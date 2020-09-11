"Не хотел сеять панику": Трамп сравнил себя с Черчиллем в борьбе с пандемией

Президент США Дональд Трамп, пытаясь оправдать свои неоднозначные высказывания об опасности коронавируса, заявил, что он просто не хотел сеять панику и сравнил себя с такими историческими личностями как Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт.

Об этом пишет Business Insider.

Глава Белого дома ранее умалял угрозы коронавируса на публике, утверждая, что эта болезнь не страшнее гриппа. После публикации пленок с этими высказываниями, Трамп вспомнил о премьер-министре Великобритании в годы Второй мировой войны.

"Как британское правительство советовало британскому народу во время Второй мировой войны сохранять спокойствие и не сдаваться. То же самое делал и я. Когда Гитлер бомбил Лондон, Черчилль, великий лидер, часто выходил на крышу здания в Лондоне и произносил речи. Он всегда говорил уверенно. Он сказал, что надо быть невозмутимыми. И так делали мы", – заявил Трамп.

Однако критики возмутились таким сравнением с Черчиллем, указав, что тот говорил только правду об угрозах и испытаниях, с которыми столкнулась Британия, и хотел поднять дух народа, в то время как Трамп – врал.

Трамп также вспомнил о президенте США Франклине Рузвельте, который в своей инаугурационной речи в разгар великой депрессии в 1933 году сказал: "Единственное, чего мы должны бояться, так это самого страха“.

"Америка победит китайский вирус. Мы должны бояться, только самого страха. Мы делаем это очень хорошо", – сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Северной Каролине отметился необычным заявлением, сказав, что США избавятся от пандемии коронавируса, независимо от того будет ли создана вакцина от болезни или нет.