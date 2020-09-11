Мать Михаила Саакашвили пойдет на выборы в Грузии

Мать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания станет кандидатом от партии "Единого Нацдвижения". Об этом в эфире ТВ "Пирвели" заявил член ЕНД Коба Накопиа, передает "Грузия Online".

"Мы предоставим информацию по кандидатурам мажоритарных депутатов, и в частности по кандидатуре госпожи Гиули. Предположительно она, станет зугдидским мажоритарием", – сообщил Накопиа.

Ранее лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава раскритиковал решение "Единого Нацдвижения" выдвинуть Гиули Аласания в качестве мажоритарного кандидата, заявив, что "политика – это не семейный бизнес" и что Аласания будет символическим кандидатом.

Отметим, 27 августа бывший президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом. Он сказал, что за последние семь лет набрался достаточного опыта для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок".

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявил, что если Саакашвили попытается вернуться на родину, то будет задержан на границе.

Саакашвили также заявил, что готов быть премьер-министром Грузии не на полный срок, а на стабилизационный период.