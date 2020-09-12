Канал NEXTA пригрозил опубликовать личные данные десятков тысяч сотрудников МВД Беларуси

Telegram-канал "NEXTA Live", который из Варшавы ведет блогер-эмигрант Степан Путило, анонсировал публикацию личных данных "десятков тысяч" белорусских силовиков, выдвинув свои требования.

"На днях кибер-партизаны (настоящие герои) передали нам базу с десятками тысяч личных данных особей из структур оккупантов. Если в ближайшие дни они не остепенятся, то на следующей неделе у лошковпетушков начнется новая жизнь в лучах народного внимания", – сообщается в публикации NEXTA.

Демонстрируя наличие такой персональной информации, канал запостил выдержку из таблицы с паспортными данными сотрудников белорусского МВД из Гродно, Гомеля, Бреста, Могилева и Минска.

Как сообщает Путило, будут опубликованы данные только тех сотрудников МВД, которые публично не покаются за "исполнение преступных приказов".

"Если вы работали в МВД и уволились в период августа-сентября, просьба срочно скинуть нам фото справки о прохождении службы, чтобы мы вас исключили из базы. А остальным даем неделю на пробуждение совести и заявления своей позиции. Мы знаем, что там еще остались честные люди, которые не хотят исполнять преступные приказы", – шантажируют сотрудников МВД авторы Telegram-канала.

В следующей же публикации NEXTA выложила, имя, фамилию и отчество, год рождения, адрес прописки и даже фотографию одного из силовиков.

"Пора переходить на сторону народа. Иначе ваша жизнь уже никогда не будет прежней!" – сказано в сообщении.

Напомним, в августе 2020 года, на создателя канала NEXTA завели в Беларуси дело и объявили его в розыск.