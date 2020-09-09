Угрожали физической расправой. Адвокат встретилась с Колесниковой в СИЗО

По словам адвоката Марии Колесниковой, на теле оппозиционера есть ушибы, а также у нее болят руки, после того, как ее силой заталкивали в машину и удерживали.

Белорусская оппозиционер Мария Колесникова заявила, что во время удержания силовики ей угрожали физической расправой. Об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак, передает Telegram-канал штаба Виктора Бабарико.

"Мария чувствует себя хорошо и бодро, несмотря на пережитый стресс за последние двое суток. В камере у нее шесть соседок. В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце", – сказано в сообщении.

По словам Казак, на теле Колесниковой есть ушибы, а также у нее болят руки, после того, как ее силой заталкивали в машину и удерживали.

"Мы требуем расследовать факт похищения Колесниковой, незаконное удержание и угрозы, а также прекратить уголовное дело против нее, Максима Знака, Ильи Салея и всех политических заключенных", – сказано в сообщении.

После задержания утром 7 сентября Колесникову доставили в ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) – там она провела полдня. После этого ее перевезли в КГБ, где требовали согласиться самостоятельно покинуть Беларусь. Колесникова отказалась, и ее насильно вывезли на границу. В ГУБОПиК ей угрожали физической расправой.

7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что Марию Колесникову вынуждали покинуть Беларусь. Но на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.

7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что Марию Колесникову вынуждали покинуть Беларусь. Но на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.

Отец Марии Александр Колесников сегодня, 9 сентября, сообщил, что его дочь арестована и находится в Минске в СИЗО №1 на Володарского. Ее отправили под арест за "публичные призывы к захвату власти".