"Мы не можем молчать": 93 белорусских футболистов выступили против насилия в стране

Белорусские футболисты выступили против насилия в стране. Видеообращение спортсменов опубликовано в Telegram-канале "Мая Краiнa Беларусь".

В частности, 93 спортсмена, среди которых игроки местного и зарубежных чемпионатов, а также члены сборной Беларуси призвали силовиков к ответу и напомнили о правах человека.

"Мы не можем больше молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы – футболисты из разных команд, но одной страны! Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране", – сказали они.

Футболисты также выразили соболезнования родным убитых в акциях протестов.

Спортсмены напомнили, что каждый гражданин вправе отстаивать права и свободы, закрепленные в Конституции страны, а также никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению.

В конце видео перечислены 93 фамилии. Среди подписавшихся – футболисты сборной Беларуси Антон Чичкан, Александр Сачивко, Станислав Драгун и Павел Нехайчик, экс-защитник национальной команды Виталий Трубило и другие.

Отметим, ранее белорусский футболист, выступающий за московский ЦСКА, Илья Шкурин отказался выступать за сборную своей страны, пока Александр Лукашенко находится у власти.