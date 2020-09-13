Вышеградская четверка требует остановить "Северный поток-2": у Германии есть 6 способов
Главы правительств стран Вышеградской группы, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, в ходе обсуждения ситуации со строительством газопровода "Северный поток-2" в польском городе Люблин, пришли к соглашению, что проект должен быть остановлен.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Вкратце мы обсудили проблему газопровода "Северный поток-2". На наш взгляд, это проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы (Центральной Европы) и должен быть остановлен", – сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи.
Отметим, после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, требования остановить строительство "Северного потока - 2" начали звучать с новой силой. Даже канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что может изменить свою позицию по проекту.
Американское здание Politico отмечает, что у Германии шесть вариантов, при помощи которых она могла бы отказаться от проекта "Северный поток-2", сохранив лицо.
- Оказать давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство, чтобы отозвать разрешение на строительство. В этом случае Германии грозит суд со стороны оператора газопровода Nord Stream 2 AG, а ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода – около €9,5 млрд;
- Дождаться решения суда по искам неправительственных организаций, которые выступают против строительства "Северного потока-2". Так, подавшая иск организация Deutsche Umwelthilfe утверждает, что этот проект несовместим с климатическими целями страны и по этой причине не может быть реализован;
- Ввести ограничения на импорт российского газа, чтобы гарантировать основные интересы безопасности;
- Предоставить возможность остановить проект Соединенным Штатам, которые последовательно выступают против его реализации;
- Настоять на введении санкций со стороны Евросоюза;
- Не дать лицензию на работу газопровода, даже если проект будет завершен.
Напомним, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против российских газопроводов. Документ также предусматривает ограничительные меры, накладываемые за строительство "Северного потока – 2".